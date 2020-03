Apple devrait annuler ses futurs événements physiques

Le comté de Santa Clara, qui inclut notamment les villes de Cupertino, Palo Alto, Mountain View, San José et Sunnyvale vient de publier de nouvelles consignes de sécurité destinées aux entreprises de la Silicon Valley dans le cadre de l'épidémie de coronavirus qui continue de gagner du terrain aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde. Le gouvernement local demande logiquement aux entreprises de limiter les déplacements de leurs employés, de privilégier le télétravail lorsque cela est possible, de limiter la promiscuité au travail, et... de réduire ou d'annuler les réunions et les conférences physiques.

Le centre de visites d'Apple Park, Cupertino

Il semble donc de plus en plus probable qu'Apple annule ses prochains événements physiques, ou en réduise tout du moins fortement l'ampleur. Il reste possible que la traditionnelle conférence de la fin du mois de mars soit maintenue, possiblement en limitant la présence de la presse internationale, mais le salon de la WWDC du début du mois de juin, qui accueille plus de 6 000 visiteurs venus du monde entier, semble de plus en plus compromis sous sa forme habituelle.