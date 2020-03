Apple TV+ : première bande-annonce pour Home Before Dark

Dans la foulée du lancement de la série Amazing Stories hier, Apple a dévoilé la première bande-annonce de, sa prochaine création qui sera disponible à partir du 3 avril. Cette série, d'une dizaine d'épisodes d'une heure, raconte l'histoire d'une jeune fille de neuf ans nommée Hilde qui s'installe dans une petite ville américaine d'où son père est originaire, et où elle déterre une affaire de meurtre que tout le monde en ville semble vouloir oublier. On retrouve au casting Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough, Jibrail Nantambu, Deric McCabe et Joelle Carter.Trois des dix épisodes seront disponibles dès le jour du lancement, les épisodes suivants étant ensuite diffusés de manière hebdomadaire. La série a déjà été renouvelée pour une seconde saison. Vous pouvez retrouver les prochaines sorties d'Apple TV+ sur cet article