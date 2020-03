Un programme de réparation pour l'écran de l'iPad Air 3

Apple vient de lancer un programme de réparation pour l'iPad Air 3, près d'un an après sa sortie alors que la garantie initiale s'apprête à expirer pour ses premiers acheteurs. Apple a déterminé que, la dalle pouvant clignoter ou scintiller brièvement avant de s'éteindre. Si vous rencontrez ce problème en dehors de la période de garantie, pas de panique donc : vous pourrez obtenir une réparation gratuite durant les deux années suivant l'achat de la tablette.Apple précise que les iPad concernés ont été fabriqués entre mars 2019 et octobre 2019. Si vous souhaitez obtenir une réparation gratuite dans le cadre de ce programme, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du Genius Bar dans un Apple Store , vous rendre dans un centre de services agréé Apple , ou encore contacter l'assistance Apple pour obtenir une réparation par envoi postal. Vous pouvez obtenir plus de détails sur le programme de réparation sur cette page