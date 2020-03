La mesure de l'oxygène dans le sang pour l'Apple Watch ?

Apple planche sur un système de détection du taux d'oxygène dans le sang, indiquent des extraits de code d'iOS 14 qui ont pu être consultés par le site 9To5Mac . On ne sait pas pour le moment si cette nouveauté exploiterait les capteurs actuels, ce qui pourrait permettre à Apple de la proposer avec watchOS 7 sur des modèles d'Apple Watch existantes, ou s'il s'agirait plutôt d'une nouveauté de l'Apple Watch Series 6 attendue pour cet automne — cette seconde hypothèse est la plus probable. Il pourrait en effet être possible d'utiliser le cardiofréquencemètre pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, mais Apple pourrait profiter de l'occasion pour améliorer le capteur en question.

Présentation de l'ECG de l'Apple Watch Series 4

Apple devrait donc prochainement s'intéresser à l'hypoxémie, lorsque le taux d'oxygène dans le sang descend sous la barre des 80% et peut compromettre le bon fonctionnement des muscles. Comme pour les mesures cardiaques, Apple devrait envoyer une notification à l'utilisateur si un niveau anormal d'oxygène dans le sang est détecté, conseillant alors de consulter un spécialiste pour des examens plus approfondis.Apple travaillerait également à l'amélioration de la précision de l'électrocardiographe, notamment lorsque les fréquences cardiaques sont situées entre 100 et 120 battements par minute. Les futurs relevés dans ces conditions seraient bien plus précis, mais on ne sait pas là non plus s'il s'agirait d'une mise à jour logicielle de watchOS 7 ou matérielle avec l'Apple Watch Series 6.