Les puces ARM, assez puissantes pour un Mac Pro ?

L'arrivée du premier Mac équipé d'une puce ARM est proche : ce serait pour le tout début d'année prochaine , avec un peu de retard sur le calendrier initial qui prévoyait visiblement un lancement dès cette année . Cette transition à venir pose bien évidemment de nombreuses questions, par exemple sur la compatibilité des applications actuelles (Apple va-t-elle proposer un émulateur, comme Rosetta lors de la transition des puces PowerPC vers Intel ?) ou encore sur la capacité des puces ARM de prendre la relève des processeurs Intel sur les configurations les plus haut de gamme.On le sait, les processeurs ARM présentent un énorme avantage pour les ordinateurs portables : à capacité de calcul égale, ils consomment de 40% à 60% d'électricité en moins. Moins de chaleur, plus d'autonomie et de finesse... Du tout bon pour les MacBook ! En revanche, cet argument est bien moins pertinent lorsqu'il s'agit d'ordinateurs de bureau et tout particulièrement le Mac Pro, dont l'objectif est de fournir la puissance la plus importante possible sans trop se soucier de la consommation électrique. Une puce ARM est-elle capable de rivaliser avec un Xeon intégrant 28 coeurs ? C'est un doute qu'expriment de nombreux observateurs depuis que les rumeurs au sujet du Mac ARM circulent, dont Jean-Louis Gassée, ancien cadre d'Apple en charge de la division Macintosh dans les années 90.Aujourd'hui, Jean-Louis Gassée est revenu sur le sujet dans un billet de blog dans lequel il change finalement d'avis : oui, un Mac Pro doté d'une puce ARM semble aujourd'hui réaliste. La semaine dernière, la startup américaine Ampere Computing a présenté des processeurs ARM pour serveurs intégrant jusqu'à 80 coeurs et permettant d'obtenir des puissances comparables aux modèles les plus haut de gamme d'Intel et d'AMD, le tout pour une consommation électrique pratiquement deux fois inférieure. Ampere Computing ne sort pas de nulle part, l'entreprise ayant été fondée il y a deux ans par Renée James, ancienne présidente d'Intel, et bénéficiant d'importants financements de grands noms du secteur comme Oracle et... ARM. On peut néanmoins compter sur Apple, qui a une grande expérience dans le domaine avec ses puces Apple Ax qui équipent l'iPhone depuis dix ans et qui battent chaque année de nouveaux records de puissance, pour parvenir elle aussi à créer un modèle de processeur capable d'équiper favorablement le Mac Pro.Comme pour la transition des processeurs PowerPC vers l'architecture x86 d'Intel annoncée dès juin 2005 alors que les premiers Macs concernés n'ont été commercialisés qu'en janvier 2006, ce passage à l'architecture ARM devrait être annoncé par Apple avec suffisamment d'avance pour que les développeurs puissent se préparer au tremblement de terre à venir. Si la sortie du premier Mac ARM est bien prévue pour le début d'année 2021, nous pourrions ainsi être prévenus par Apple dès la WWDC 2020 en juin prochain.