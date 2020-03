Des visuels des Powerbeats4 en fuite sur le web

Deux semaines après avoir obtenu le feu vert de la FCC , les Powerbeats4 sont de plus en plus proches de leur commercialisation, qui est sans doute imminente. Le site allemand WinFuture vient en effet de publier toute une série de visuels officiels de ces futurs écouteurs, signe qu'Apple a déjà commencé à communiquer avec les revendeurs en amont de la commercialisation.Sans surprise, on retrouve en images ce que la FCC avait déjà dévoilé en schémas , et ce qui avait également été déniché sous la forme d'une icône au sein d'iOS 13.3.1. Les Powerbeats4 changent en effet légèrement de design pour se rapprocher de celui des Powerbeats Pro, avec un câble qui passe à l'arrière des oreilles et non plus à l'avant. Cette fuite dévoile trois coloris : le blanc, le noir et le rouge.Rappelons que les Powerbeats4 devraient adopter la puce Apple H1, déjà présente sur les AirPods 2, les AirPods Pro et les Powerbeats Pro. Ce composant permet la prise en charge de la fonctionnalité « Dis Siri », de la fonctionnalité « Annonce des messages » pour la lecture automatique des messages reçus par Siri, et elle permet également une meilleure connectivité sans fil ainsi que des économies d'énergie ; il est question d'une autonomie de 15 heures, contre 12 heures pour les modèles actuels.Côté calendrier, il pourrait n'être question que de jours, ou de semaines tout au plus. Apple a de nombreuses annonces de prévues pour ce début d'année, et même si la traditionnelle conférence de la fin du mois de mars est finalement annulée par mesure de précaution face à l'épidémie de coronavirus, Apple pourra toujours dévoiler ses nouveautés par le biais de communiqués de presse.