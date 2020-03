Le casque audio d'Apple se montre en icônes

Les icônes sont minuscules et ne nous montrent pas beaucoup de détails. Elles ont néanmoins le mérite d'exister et de nous apporter la preuve que le casque audio sans fil d'Apple est bel et bien dans les tuyaux. Dans les sources d'une version interne d'iOS 14 remontant au mois de décembre 2019 que nos confrères de 9To5Mac ont visiblement réussi à obtenir, on trouve en effet un visuel en noir et en blanc d'un casque inconnu au bataillon. Les icônes en question sont celles utilisées par le système pour le témoin de charge des périphériques dans les widgets présents sur la gauche de l'écran d'accueil.Ces icônes ne nous apprennent pas grand chose en dehors du fait qu'il s'agira d'un casque circum-aural, qui entoure l'oreille comme le casque Beats Studio . Même la présence de deux coloris ne doit pas forcément être prise au pied de la lettre ; il peut simplement s'agir d'offrir un bon contraste sur l'interface en mode sombre ou en mode clair sur iOS. Ces visuels ne sont pas présents au sein d'iOS 13.3 ou des versions bêtas d'iOS 13.4, mais Apple peut se montrer moins prudente au sein de bêtas internes ; là aussi, il ne faut pas nécessairement en déduire que le casque en question ne verra pas le jour avant la sortie d'iOS 14 en septembre prochain.Le casque audio d'Apple est dans les rumeurs depuis 2018 , mais Apple aurait rencontré de multiples écueils repoussant la finalisation de ce projet. Selon les indiscrétions les plus récentes de Ming-Chi Kuo, la sortie de cette alternative aux casques de Beats pourrait être dévoilée dès ce premier semestre. Il est d'ailleurs possible que le casque d'Apple ait été récemment repéré dans le système interne des magasins Target, avec trois coloris et un tarif particulièrement élevé de 399,99 dollars.