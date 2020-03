watchOS 7 : cadrans, enfants, suivi du sommeil...

La version bêta interne d'iOS 14 dont disposent vraisemblablement nos confrères de 9To5Mac continue de dévoiler ses secrets. Alors que nous apprenions ce matin qu'une fonctionnalité de détection du taux d'oxygène dans le sang ferait prochainement son apparition sur la montre connectée d'Apple, 9To5Mac a publié toute une nouvelle série d'indiscrétions au sujet de watchOS 7, la prochaine mise à jour du système de l'Apple Watch.Comme chaque année, il devrait y avoir du nouveau du côté des cadrans. watchOS 7 intégrerait trois changements : la possibilité de partager un cadran personnalisé avec un autre utilisateur (le cadran prendrait alors la forme d'un fichier pouvant être partagé, via AirDrop par exemple), la possibilité d'utiliser des photos provenant d'albums partagés entre plusieurs utilisateurs (en famille, par exemple), et enfin l'apparition d'un cadran « Infographe Pro » intégrant un tachymètre. En horlogerie traditionnelle, un tachymètre est un cadran gradué servant à mesurer une vitesse moyenne sur une distance donnée, généralement de 1 000 mètres.

Cadran Infographe (au centre)

D'importantes nouveautés feraient leur apparition pour la gestion parentale au sein de watchOS 7. Notamment, il serait enfin possible de configurer plusieurs Apple Watch à partir d'un seul et même iPhone, le tout en personnalisant certains paramètres comme les contacts ou la musique à synchroniser. Une nouvelle fonctionnalité appelée « Schooltime » (« Temps scolaire ») permettrait également de déterminer quelles applications et quelles complications peuvent être utilisées à certaines heures.Enfin, watchOS 7 intégrerait bien la tant attendue fonctionnalité de suivi du sommeil . Il s'agirait sans surprise d'utiliser les différents capteurs de l'Apple Watch pour analyser la qualité du sommeil : suivi des mouvements, rythme cardiaque, ronflements, périodes de réveil... Apple aurait tenté de finaliser cette nouveauté pour l'année dernière , mais le développement aurait finalement pris trop de temps et Apple aurait rencontré des problèmes d'autonomie pendant l'utilisation de cette fonctionnalité. Pour le moment, on ne sait pas si cette nouveauté sera réservée à la future Apple Watch Series 6 ou si le modèle précédent pourra également en bénéficier.La présentation officielle de watchOS 7 est attendue pour le mois de juin, à la WWDC 2020, avec une sortie attendue pour le mois de septembre. Notez bien que la liste des nouveautés présentée aujourd'hui par 9To5Mac n'est pas exhaustive, cette dernière étant uniquement le fruit de fouilles au sein d'une version interne d'iOS 14 remontant au mois de décembre 2019.