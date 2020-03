Trackpad et souris pour tous sur iPadOS 14 ?

Il est aujourd'hui possible d'utiliser une souris ou un trackpad externe sur un iPad, mais la prise en charge du curseur mise en place au sein d'iPadOS 13 est sommaire et avant tout destinée aux utilisateurs en situation de handicap . Cela devrait changer avec iPadOS 14 cette année, affirme 9To5Mac qui dispose vraisemblablement d'une version bêta interne d'iOS 14. Avec la prochaine version d'iPadOS et d'iOS, le curseur ressemblerait à celui du Mac (il ressemble actuellement à un cercle avec un point central ) et il aurait un comportement similaire à ce que nous connaissons sur macOS.Le curseur d'iPadOS 14 ressemblerait donc à une flèche noire comme sur le Mac, et Apple intégrerait la gestion des différents pointeurs (pour l'édition de texte ou le survol d'un lien, par exemple). Plusieurs des gestes disponibles sur Mac seraient intégrés à l'iPad, comme la possibilité de cliquer à deux doigts pour déclencher un clic secondaire. Seule différence majeure, le curseur disparaitrait de l'écran après quelques secondes sans mouvement de la souris ou du trackpad.

Concept par Guilherme Martins Schasiepen

Le code source d'iOS 14 renfermerait également des références à deux modèles de Smart Keyboard dotés d'un trackpad, ce qui pourrait correspondre aux deux tailles d'iPad Pro. Cette découverte confirme la rumeur de The Information publiée le mois dernier. Seul détail technique : ces Smart Keyboards proposeraient la fonction "Toucher pour cliquer", signe que le trackpad pourrait également intégrer un système de retour haptique pour simuler la sensation d'un clic physique. Si tel est le cas, il pourrait s'agir d'accessoires plus onéreux que les modèles actuels, qui coûtent respectivement 199 € et 219 € iOS 14 et iPadOS 14 seront dévoilés à l'occasion de la WWDC 2020, qui devrait se tenir ( sous une forme ou une autre ) durant le mois de juin, pour une sortie attendue pour le mois de septembre. Les nouveaux modèles de Smart Keyboard intégrant un trackpad ne devraient donc pas être disponibles avant cet automne, alors qu'une nouvelle gamme d'iPad Pro est attendue dès ce printemps