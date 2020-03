Une pile bouton pour les AirTags d'Apple

Les futurs petits accessoires de géolocalisation d'Apple, les AirTags, devraient bien être équipés d'une pile accessible par l'utilisateur et plus spécifiquement d'une pile bouton CR2032 , affirment nos confrères de MacRumors qui ont visiblement eu accès à des informations confidentielles au sujet d'un prototype. Une petite vis serait présente à l'arrière des AirTags pour retirer l'arrière du châssis et accéder au logement de la pile. Celle-ci ne serait pas rechargeable, mais les technologies utilisées par Apple pourraient permettre une longue autonomie ; les Tile Pro ont par exemple une durée de vie d'un an avant d'avoir à changer la pile.Une récente rumeur de Macotakara affirmait que les AirTags seraient étanches et pourraient être rechargés par induction comme l'iPhone ; ce ne devrait pas être le cas, à moins qu'Apple ne dévoile également des "AirTags Pro" qui seraient technologiquement plus avancés.Rappelons que les AirTags ont déjà révélé beaucoup de leurs secrets grâce à des mentions dénichées au sein d'iOS : on sait qu'ils auront la forme d'un petit disque blanc , qu'ils fonctionneront grâce à l'Ultra Wideband et le Bluetooth , et nous connaissons d'ailleurs déjà plusieurs éléments d'interface de l'application Localiser qui sera revue pour l'occasion. Les petits traqueurs d'Apple permettront de géolocaliser en permanence n'importe quel objet (sac à main, vélo, porte-clés, etc.), une mention retrouvée au sein d'iOS ne laissant aucun doute sur leur usage :. Côté calendrier, on peut s'attendre à une présentation d'ici la WWDC en juin , mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment, la situation sanitaire mondiale actuelle déstabilisant fortement l'industrie high-tech.