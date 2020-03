iPadOS 14 : la reconnaissance de caractères manuscrits pour l'Apple Pencil ?

Depuis quelques jours circule vraisemblablement une version bêta interne d'iOS 14 qui révèle quelques croustillants secrets sur les nouveautés à venir du système d'exploitation mobile d'Apple. Alors que 9To5Mac nous apprenait hier que la prise en charge complète du trackpad et de la souris serait au programme pour iPadOS cette année, c'est ce matin au tour de MacRumors de publier une sympathique exclusivité sur l'avenir de l'iPad : le framework PencilKit permettrait d'entrer du texte manuscrit depuis n'importe quel champ de texte, le système se chargeant alors de reconnaître les caractères et de les transformer en texte numérique avant de l'envoyer.Cette fonctionnalité de PencilKit fonctionnerait avec n'importe quelle application, y compris de développeurs tiers. Pour l'activer, il suffirait de cliquer sur un champ de texte avec l'Apple Pencil : une large surface s'ouvrirait alors pour la saisie manuscrite. MacRumors ajoute qu'une fonctionnalité de remplissage automatique (« Magic Fill ») serait également au programme pour permettre à un utilisateur de dessiner une forme, puis de remplir cette dernière avec une couleur.Ces nouveautés étant issue d'une version bêta interne remontant visiblement au mois de décembre 2019, ne perdez pas de vue que ces fonctionnalités sont en plein chantier et qu'il est fréquent que certains projets soient abandonnés ou reportés à une version ultérieure du système. Nous n'avons ainsi pas la garantie de retrouver ces évolutions lors de la présentation officielle d'iOS 14 et d'iPadOS 14 en juin prochain.