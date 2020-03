Une app dédiée au fitness sur iOS 14 et watchOS 7 ?

Apple préparerait une application dédiée au fitness pour iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14, selon le site MacRumors . Nom de code « Seymour » en interne, l'application pourrait prendre le nom de « Fit » ou « Fitness » une fois en version finale. Il s'agirait de guides pour s'entraîner à différents sports, avec des entraînements sous la forme de vidéos pouvant être synchronisés d'un appareil à l'autre, l'Apple Watch se contentant en revanche de pas-à-pas sans vidéos. La montre connectée d'Apple serait mise à profit pour analyser les mouvements de l'utilisateur pendant ses entraînements, mais le suivi en question serait bien séparé de l'application Activité qui conserverait une existence distincte.

Quelques-unes des futures icônes de l'application Fitness

Les entrainements mis en place par Apple seraient gratuits, sans doute dans l'objectif de favoriser les ventes d'Apple Watch. Apple aurait prévu des entraînements pour de nombreuses activités, comme la course en intérieur, le vélo, le rameur, les étirements, le, la musculation, la marche en extérieur, la danse et le yoga.Ces informations sont manifestement issues d'une version bêta interne d'iOS 14 qui circule sous le manteau depuis quelques jours. Cette dernière daterait du mois de décembre 2019, et les fonctionnalités découvertes seraient donc en plein chantier, sans certitude qu'elles soient finalisées ou maintenues sous la même forme jusqu'à la présentation officielle du système à la WWDC en juin prochain.