Du nouveau pour iMessage avec iOS 14

Apple préparerait de nouvelles fonctionnalités pour iMessage cette année, si on en croit les découvertes de MacRumors au sein d'une version bêta interne d'iOS 14 qui s'est — on ne sait trop comment — retrouvée entre des mains indiscrètes ces derniers jours. Plusieurs évolutions concerneraient les conversations de groupe : il serait par exemple possible de citer quelqu'un en entrant le signe "@" (une liste de suggestion apparaîtrait alors, mise à jour au fur et à mesure de la frappe) et de personnaliser ses notifications en fonction d'éventuelles citations, ou encore de voir en temps réel qui est en train d'écrire (cette fonctionnalité est pour le moment limitée aux conversations entre deux personnes).Un autre gros morceau concernerait la possibilité d'annuler l'envoi d'un iMessage, ou tout du moins de « retirer » ce dernier en cas d'erreur. Dans ce cas, une petite indication serait insérée dans la conversation pour indiquer l'absence d'un message. Il n'est pas précisé s'il y aurait un délai au-delà duquel cette fonctionnalité ne serait plus disponible. Apple préparerait également la possibilité d'utiliser la commande "/me" pour partager des mises à jour de statut sur iOS (la commande ne fonctionne jusqu'ici que sur Mac), ou encore la possibilité de marquer le dernier message en "non lu" après l'avoir ouvert.Comme pour les précédentes découvertes réalisées au sein de la version bêta interne d'iOS 14, notez bien qu'il n'est pas une certitude que toutes les nouveautés soient achevées à temps ou soient maintenues dans la version finale du système, dont la présentation officielle est attendue pour la WWDC 2020 en juin prochain. Il est également possible que d'importantes évolutions aient lieu du côté du Mac avec une "version Catalyst" de l'application qui serait alors pratiquement identique à son équivalent sur iOS, mais nous n'en saurons pas plus pour le moment.