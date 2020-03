De nouvelles voix pour Siri avec iOS 14 ?

La version 14 d'iOS pourrait ouvrir la porte à de nouveaux synthétiseurs vocaux sur l'iPhone, l'iPad et peut-être le HomePod. Selon MacRumors , qui a selon toute vraisemblance réussi à obtenir une version bêta interne d'iOS 14, Apple aurait commencé à travailler sur un nouveau framework appelé « VoiceProvider » qui permettrait à des éditeurs tiers de fournir au système des voix additionnelles créées par leurs propres soins et intégrées à leurs applications.Cette nouveauté pourrait être intéressante pour la lecture de textes dans des langues qui ne sont aujourd'hui pas prises en charge par Apple, mais il est évidemment impossible de ne pas penser à Siri, l'assistant vocal d'Apple qui pourrait alors fonctionner avec de nouvelles voix. Pouvoir demander de régler un minuteur à Dark Vador ou Stephen Hawking pourrait en effet avoir un certain cachet...MacRumors note en revanche que cette fonctionnalité en serait à ses tout premiers stades de développement, et qu'il n'est pas certain que la nouveauté soit maintenue dans la version finale d'iOS 14, dont la présentation officielle aura lieu à la WWDC en juin prochain. Suspense, donc.