Une annulation inévitable pour les prochains événements d'Apple ?

On s'en doutait déjà fortement , et l'annulation des futurs événements physiques d'Apple devient de plus en plus inévitable : le comté de Santa Clara, qui vient d'enregistrer son premier mort dû à l'épidémie de Coronavirus, a publié de nouvelles consignes de sécurité ainsi qu'une interdiction formelle d'organiser des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Le comté de Santa Clara inclut notamment la ville de Cupertino, où se tient le campus d'Apple et le Steve Jobs Theater où Apple organise certaines de ses conférences. Le McEnery Convention Center de San Jose est également touché par cette interdiction, et c'est là où doit se tenir le salon annuel de la WWDC durant le mois de juin.Cette interdiction est pour le moment mise en place pour les trois prochaines semaines, mais toutes les prévisions pointent vers une dégradation de la situation sanitaire dans les semaines à venir et donc vers un prolongement voire un durcissement des mesures de sécurité prises par les différents comtés et États américains. Il serait quoi qu'il en soit vivement reproché à Apple de mettre en danger la santé de ses invités si les conférences à venir étaient maintenues, tout du moins sous leur forme habituelle. Qu'il s'agisse de la conférence de la fin du mois de mars ou de la WWDC au début du mois de juin, il faut s'attendre à ce que les annonces prennent une autre forme, notamment par la présentation des nouveautés directement sur le site web d'Apple.