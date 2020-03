iOS 14 : une nouvelle app pour la réalité augmentée

Nos confrères de 9To5Mac continuent de disséquer la version bêta interne d'iOS 14 qu'ils ont commencé à analyser hier. Au sein de la future mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad (sous le nom d'iPadOS), on devrait découvrir une nouvelle application dédiée à la réalité augmentée. Nom de code « Gobi », elle permettrait à un utilisateur d'obtenir des informations sur les éléments de son entourage en pointant vers différentes zones avec la caméra de l'iPhone ou de l'iPad.Apple testerait actuellement son application dans ses Apple Stores ainsi que dans des boutiques de Starbucks. Par exemple, il suffirait à un utilisateur de viser des produits dans un magasin d'Apple pour voir apparaître sur l'écran de son iPhone les tarifs, diverses informations, et une comparaison des caractéristiques si deux produits sont présents à l'écran. Le système fonctionnerait grâce à la présence discrète de repères visuels similaires à des codes QR, le dispositif pouvant éventuellement être complété par d'autres technologies (iBeacon, AirTags, etc.).Si la version bêta de cette application ne fonctionne pour le moment qu'avec un seul partenaire d'Apple, il ne s'agit bien sûr que de tests préliminaires et l'objectif serait bien d'ouvrir cette nouveauté aux développeurs tiers, qui pourraient charger dans leurs applications les éléments visuels nécessaires à l'intégration de leurs informations au sein de l'application de réalité augmentée d'Apple. Il n'est en revanche pas précisé si la fonctionnalité serait gratuite pour tous, ou si Apple tenterait de la monétiser tout en limitant le nombre de partenaires y ayant accès. Nous serons fixés lors de la présentation officielle d'iOS 14, attendue pour le mois de juin à la WWDC ( quelle que soit sa forme ).