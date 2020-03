iOS 14 et domotique : trois nouveautés pour HomeKit

La version bêta interne d'iOS 14 qui circule clandestinement chez certaines rédactions américaines continue de livrer ses secrets. 9ToMac nous livre ainsi le résultat de ses fouilles concernant HomeKit, l'écosystème de domotique d'Apple. Nos confrères ont repéré trois nouveautés majeures.La première concerne les caméras de surveillance. HomeKit Secure Video est aujourd'hui capable de distinguer un humain d'un animal ou d'un véhicule, mais il est encore incapable de distinguer des humains entre eux. Cela devrait changer avec iOS 14, qui intégrerait un système de reconnaissance faciale. Il serait ainsi possible de mettre en place des alertes si un inconnu se retrouve dans le champ de la caméra, tout en ignorant les membres habituels de la famille. Alternativement, cette nouveauté devrait également permettre de mettre en place des alertes sur des personnes spécifiques, par exemple pour prévenir des parents du retour à la maison de leurs enfants.

Mise en avant de HomeKit en Apple Store — Image par 9To5Mac

La seconde concerne les systèmes d'éclairage, avec l'apparition du mode Night Shift pour faire varier la colorimétrie des ampoules au fil de la journée. Typiquement, ce mode devrait proposer des couleurs plutôt froides en journée et des températures plus chaudes en soirée et pendant la nuit. Il est déjà possible de changer automatiquement la colorimétrie de son système d'éclairage par le biais de HomeKit, mais ces changements dépendent pour le moment de réglages bien définis, comme un horaire précis pour passer d'un mode à l'autre. Avec Night Shift, l'évolution de la colorimétrie devrait être bien plus graduelle.La troisième concerne l'utilisation du HomePod ou d'une paire de HomePod comme sortie audio principale permanente pour l'Apple TV. L'association n'est avec iOS 13 que temporaire, et l'utilisateur doit donc régulièrement se rendre dans les paramètres de l'Apple TV pour rétablir le réglage.Ces trois nouveautés ne seront peut-être pas les seules évolutions de HomeKit au sein d'iOS 14 : d'autres changements ne sont peut-être pas inclus dans la version bêta qui a pu être consultée par 9To5Mac. Notez qu'il est également possible que certaines nouveautés soient modifiées, voire annulées, avant la présentation officielle. Cette dernière est attendue pour la WWDC 2020, qui pourrait se tenir — sous une forme encore indéterminée — au début du mois de juin.