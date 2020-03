iOS 14 : écran d'accueil, accessibilité, fonds d'écran...

La version bêta interne d'iOS 14 qu'a pu consulter de 9To5Mac contient décidément de nombreux secrets que nous découvrons un à un. Nos confrères américains s'attaquent cette fois à l'apparence du système, nous apprenant qu'iOS 14 inaugurera un nouvel écran d'accueil, ou tout du moins une nouvelle page incluant les applications sous la forme d'une liste d'icônes pouvant être classée de différentes manières, par exemple en affichant en premier les applications avant des notifications en cours, les applications les plus récentes ou encore les plus utilisées. Cette nouvelle vue intégrerait des suggestions d'applications de Siri en fonction de la géolocalisation et de la période de la journée.

Écrans d'accueil d'iOS 13 et iPadOS 13

9To5Mac ajoute qu'Apple préparerait d'importants changements dans la gestion des fonds d'écran. Ces derniers seraient désormais classés par thèmes ("Terre et Lune", "Fleurs", etc.) pour mieux retrouver les contenus souhaités, et Apple offrirait également la possibilité aux développeurs d'intégrer des fonds d'écran relatifs à leurs applications directement dans les réglages d'iOS.Côté accessibilité, une nouvelle fonctionnalité permettrait de reconnaître certains sons jugés importants pour les transformer en notifications, voire en retours haptiques. Destinées aux personnes malentendantes, cette nouveauté permettrait par exemple de reconnaître une alarme incendie, une sirène, une sonnette, une porte qui s'ouvre ou encore des cris de bébés.Une autre nouveauté concernant l'application Photos pourrait faire tiquer certains utilisateurs : Apple intégrerait une fonctionnalité permettant de participer aux concours photos d'Apple directement depuis l'application, qui prendrait donc un petit début de tournant éditorial, voire promotionnel.Rappelons que cette version bêta interne d'iOS 14 remonte vraisemblablement au mois de décembre 2019, et que les découvertes réalisées au sein de cette dernière ne sont donc pas garanties d'arriver jusqu'à la version finale en septembre prochain ; nombreux sont les projets qui évoluent ou qui sont annulés en cours de route. Nous devrions être fixés à l'occasion de la présentation officielle des nouveautés d'iOS 14 et d'iPadOS 14, qui doit normalement avoir lieu au début du mois de juin à l'occasion de la WWDC 2020, si cette dernière est bien maintenue