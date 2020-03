Une nouvelle télécommande pour l'Apple TV en 2020 ?

La télécommande tactile de l'Apple TV ne fait pas que des heureux, à la fois en terme d'ergonomie et de tarif, et Apple pourrait profiter de l'arrivée prochaine d'une nouvelle version de son boîtier multimédia pour revoir sa Siri Remote. L'information provient d'une version bêta interne d'iOS 14, qui a pu être analysée par le site 9To5Mac . Nous n'en saurons pas plus pour le moment, mais cette "fuite" coïncide avec les précédentes informations au sujet de l'Apple TV : une nouvelle référence (nom de code « T1125 ») a en effet été dénichée le mois dernier au sein de tvOS 13.4, signe qu'Apple ne devrait pas forcément attendre l'arrivée d'iOS 14 en septembre prochain pour se lancer.La commercialisation de ce nouveau modèle d'Apple TV pourrait d'ailleurs survenir dans un avenir très proche, le nouveau boîtier ayant également été repéré il y a quelques semaines dans le système interne des magasins Target. Apple organise souvent un événement spécial à la fin du mois de mars pour présenter ses premières nouveautés de l'année, mais l'épidémie de coronavirus remet la tenue de cette conférence en cause et Apple pourrait se contenter d'une annonce directement sur son site web. Encore un peu de suspense !