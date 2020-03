L'iPad Pro de 2020 devrait bien avoir un capteur 3D

La nouvelle génération d'iPad Pro devant voir le jour cette année a été repérée au sein de la version bêta interne d'iOS 14 qui a été obtenue par 9To5Mac cette semaine, affirme le principal intéressé. Le code de la future mise à jour majeure d'iOS comprendrait en effet des références au système de capteurs de cette prochaine génération de tablettes, avec une confirmation de ce que bon nombre de rumeurs prétendent depuis plusieurs mois : oui, cette nouvelle génération d'iPad Pro mettrait bien le paquet sur les appareils photos. Il y aurait bien un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif comme sur l'iPhone 11 Pro, mais également un capteur temps de vol, aussi connu sous le nom de caméra 3D.Un capteur temps de vol n'est pas une caméra à proprement parler : il s'agit en effet d'envoyer un signal infrarouge pour mesurer la distance entre le capteur et les différents objets de son environnement, ce qui permet de créer en temps réel une cartographie en trois dimensions très précise de l'environnement de l'utilisateur. Ce nouveau capteur devrait permettre de grandement améliorer les performances de l'iPad Pro pour la réalité augmentée, mais également pour la photographie grâce à la combinaison des données 3D et des résultats obtenus par les autres capteurs (cela permettrait par exemple d'améliorer la technologie Deep Fusion). Ce capteur est également attendu sur l'iPhone 12 Pro en septembre prochain.

Maquette d'iPad Pro de 2020, par AppleInsider

Côté calendrier, la découverte de nos confrères de 9To5Mac ne nous permet pas d'en savoir plus : Apple pourrait en effet très bien dévoiler ces nouveaux modèles d'iPad Pro bien avant la sortie d'iOS 14 en septembre prochain. Plusieurs rumeurs anticipent d'ailleurs une sortie dès le printemps, avec une annonce qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines . Apple pourrait en revanche ne pas organiser d'événement spécial pour présenter cette nouvelle génération d'iPad Pro, à cause des mesures de sécurités mises en place suite à l'épidémie de coronavirus qui touche la Californie depuis quelques jours ; il est possible qu'Apple se contente de mettre à jour son site web.