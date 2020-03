Apple aurait bien annulé sa conférence de mars

Ne vous attendez pas à la tenue du traditionnel événement de début d'année d'Apple, qui se tient généralement à la fin du mois de mars : les réjouissances auraient été annulées, a indiqué une source à Cult of Mac . Ce n'est pas vraiment une surprise : le comté de Santa Clara, où se trouve Cupertino et donc le campus d'Apple et le Steve Jobs Theater où se tiennent les annonces, vient d'interdire les rassemblements de plus de 1 000 personnes alors que l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre aux États-Unis.La salle de conférences d'Apple présente justement une capacité de 1 000 personnes, auxquelles il faut rajouter les équipes d'Apple. Apple aurait pu légèrement réduire la voilure pour passer sous le seuil fatidique, mais les responsables de l'entreprises auraient été inquiets de ne pas pouvoir assurer un minimum d'éloignement entre les invités.Ces mesures de sécurité ne sont pas les seules raisons de cette annulation : l'épidémie de coronavirus a fortement retardé la production de certains produits d'Apple en Chine, y compris les nouveautés qui n'ont pas encore été dévoilées. Nos confrères indiquent que la décision de différer les annonces aurait quoi qu'il en soit été prise à causedevant être présentés. Il pourrait s'agir de l'iPhone 9 et de la nouvelle gamme d'iPad Pro

Photo par WIRED

Apple va-t-elle simplement retarder la tenue de la conférence, ou va-t-elle plutôt présenter ses nouveautés directement sur son site web, par voie de communiqués de presse ? Cette seconde alternative semble la plus probable, la situation sanitaire ne montrant pas de signes d'amélioration pour le moment. Quel que soit le choix final d'Apple, il faut en tout cas s'attendre à des difficultés d'approvisionnement dans un premier temps : les stocks disponibles seront limités et les délais des différentes nouveautés pourraient rapidement exploser.