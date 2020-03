Apple TV+ : première bande-annonce pour Central Park

Quelques jours seulement après la publication de la bande-annonce de Home Before Dark , Apple vient de dévoiler la première bande-annonce de, sa série animée qui gagne une date de sortie : ce sera le 29 mai pour les trois premiers épisodes, les dix épisodes suivants étant ensuite diffusés de manière hebdomadaire. Apple a déjà commandé deux saisons de cette série conçue par Loren Bouchard, producteur de. Cette nouvelle série d'Apple TV+, à forte dimension musicale, racontera l'histoire d'une famille de gardiens qui vit et travaille à Central Park, et qui fera tout son possible de sauver le parc d'un projet d'une riche héritière de chaîne d'hôtel souhaitant transformer Central Park en complexe immobilier. On retrouvera les voix de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Titus Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs ou encore de Kathryn Hahn.Le service de streaming d'Apple enchaîne les sorties en ce début d'année 2020, et d'autres créations sont encore dans les tuyaux pour le premier semestre : vous pouvez retrouver le calendrier des sorties sur cet article . De nombreux autres projets sont en cours de finalisation pour une sortie d'ici cet automne, mais Apple n'a pas encore communiqué dessus.