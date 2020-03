Coronavirus : Apple conseille de nettoyer son iPhone au désinfectant

Puis-je utiliser un désinfectant sur mon produit Apple ?

Vous pouvez essuyer délicatement les surfaces dures et non poreuses de votre produit Apple, notamment l’écran, le clavier ou les surfaces externes, à l’aide d’une lingette imprégnée d’alcool isopropylique à 70 % ou d’une lingette désinfectante Clorox. En revanche, n’utilisez aucun agent javellisant. Évitez les infiltrations d’humidité dans les ouvertures de votre produit Apple, et ne plongez pas non plus ce dernier dans un produit de nettoyage quel qu’il soit. N’utilisez pas de désinfectant sur les surfaces textiles ou cuir.

Apple est connue pour ses conseils très stricts en matière de nettoyage de ses produits : il est souvent conseillé de n'utiliser aucun produit et de se contenter d'un chiffon microfibre légèrement humide (l'usage d'un chiffon imprégné d'eau savonneuse est toutefois toléré pour un gros nettoyage). Mais avec l'épidémie de coronavirus qui fait rage, la firme de Cupertino montre désormais un peu plus de souplesse : Apple a mis à jour les consignes de nettoyage de ses produits sur son site web et autorise désormais l'usage de lingettes imprégnées d’alcool isopropylique à 70 % ou d’une lingette désinfectante Clorox . Il reste fortement déconseillé d'utiliser de produit lave-vitre, de détergent ménager, d’air comprimé, d’aérosol, de solvant, d’ammoniac ou de produit abrasif pour le nettoyage de l'iPhone et des autres produits pommés.

Photo par CNET

Apple se montrait jusqu'ici très prudente, affirmant sur son site web que les produits désinfectants étaient susceptibles d'endommager le revêtement oléophobe de l'écran. Ce n'est vraisemblablement pas le cas, et vous avez donc désormais le feu vert pour l'utilisation de lingettes désinfectantes pour retirer les bactéries de vos produits Apple. Vous pouvez retrouver les consignes de nettoyage complètes, produit par produit, sur cette page