Un cadran avec des drapeaux nationaux pour watchOS 7

Nos confrères américains de 9To5Mac continuent leurs fouilles au sein de la version bêta interne d'iOS 14 qu'ils sont parvenus à obtenir. Après nous avoir déjà dévoilé plusieurs nouveautés au sujet de watchOS 7 , dont un cadran « Infographe Pro » intégrant un tachymètre, ils ont aujourd'hui découvert la présence d'un nouveau cadran appelé « International », qui pourra afficher toute une série de drapeaux nationaux. On ne sait pour le moment pas comment les complications s'afficheront sur ce cadran, mais on peut découvrir un premier aperçu de quelques drapeaux grâce à un visuel extrait de la version bêta d'iOS 14 :Les visuels sont assez sommaires, stylisés même, pour se conforter au format atypique de l'Apple Watch. Ils pourraient en revanche ne pas être définitifs, s'agissant d'une nouveauté en plein développement. La présentation des nouveautés de watchOS 7 et d'iOS 14 est attendue à la WWDC — sous une forme ou une autre — au début du mois de juin.