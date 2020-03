De nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13'' d'ici l'été ?

De nouveaux modèles de MacBook Air et de MacBook Pro équipés d'un clavier à mécanisme à ciseaux seront dévoilés durant le second trimestre de cette année 2020, affirme aujourd'hui Ming-Chi Kuo dans une note relayée par MacRumors . Le célèbre analyste ne donne pas de détails techniques mais précise qu'il y auranon perceptibles par l'utilisateur final. Un peu plus tôt ce mois-ci, Ming-Chi Kuo annonçait que le MacBook Pro 13,3" remanié serait doté d'un écran d'une diagonale de 14,1" . Le MacBook Pro 16", lui, n'a que quatre mois au compteur et ne devrait pas être revu tout de suite.Les sources de Ming-Chi Kuo sont généralement très fiables, et elles sont d'ailleurs corroborées par l'EEC, qui a en janvier enregistré l'arrivée d'un nouvel ordinateur portable pommé portant le numéro de modèle A2289. La révision du MacBook Pro 13,3" devrait être majeure, l'ordinateur recevant la plupart des améliorations apportées à son grand frère en fin d'année dernière (lire :). Pour le MacBook Air, la révision devrait être plus modeste (lire :), mais l'adoption du nouveau clavier plus fiable serait une excellente nouvelle alors que Phil Schiller avait suggéré le contraire il y a quelques mois.Vous l'aurez compris, il est fortement conseillé de retarder votre achat si le MacBook Air ou le MacBook Pro 13,3" vous font de l'oeil : des nouveautés sont en chemin et il serait dommage de passer à côté ! Côté calendrier, Apple organise souvent une conférence à la fin du mois de mars mais cette dernière aurait été annulée à cause de l'épidémie de coronavirus. En juin, la tenue de la WWDC 2020 serait également compromise . Il est possible qu'Apple dévoile ses nouvelles machines par une simple mise à jour de son site web dans le courant du printemps, mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse pour le moment.