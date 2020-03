Puces ARM et nouveau design pour les MacBook en 2021 ?

Ming-Chi Kuo persiste et signe : oui, Apple préparerait bien l'arrivée de son premier Mac portable équipé d'une puce ARM conçue en interne et cela serait pour le quatrième trimestre de 2020 ou le premier trimestre de 2021. Toujours bien informé, l'analyste ne précise pas s'il s'agirait d'un MacBook Air, d'un MacBook Pro ou d'une nouvelle gamme créée pour l'occasion, mais il ajoute qu'Apple devrait dévoiler un ordinateur doté d'un tout nouveau design au deuxième ou au troisième trimestre de 2021. En clair, Apple devrait déjà avoir plusieurs machines équipées de ses propres puces d'ici l'année prochaine.En toute logique, les futurs ordinateurs d'Apple équipés de processeurs ARM devraient adopter la gravure d'une précision de 5 nanomètres de TSMC qui sera inaugurée sur l'iPhone 12 cet automne ; l'autonomie des ordinateurs portables équipés d'une telle puce devrait être en nette hausse. Concernant l'aspect logiciel, c'est un gros morceau auquel va s'attaquer Apple, qui va devoir adapter macOS et faciliter la transition pour les développeurs tiers : il y a de fortes chances que nous entendions officiellement parler de cette transition avec plusieurs mois d'avance, possiblement dès la WWDC 2020 en juin prochain si cette dernière a bien lieu