Coronavirus : Apple limite les essais d'AirPods et d'Apple Watch en boutique

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre et Apple a pris des mesures pour tenter de limiter les risques dans ses boutiques. Dans les zones les plus sensibles, Apple n'hésite pas à baisser le rideau : c'est le cas en Italie où tous les magasins de la marque sont fermés jusqu'à nouvel ordre. En France et dans d'autres pays où la situation permet pour le moment de rester ouvert, Apple a musclé son équipe en charge du ménage et du nettoyage des produits, a installé des distributeurs de désinfectant, et a supprimé un certain nombre de sièges pour éviter que les clients ne soient trop proches les uns des autres. Les employés sont encouragés à rester à la maison en cas de symptômes inquiétants, sans avoir à fournir de certificat médical, et des consignes ont également été données quant au comportement à adopter face aux clients, rapporte Business Insider Beaucoup des produits d'Apple sont en démonstration libre dans les Apple Stores, mais certains nécessitent un nettoyage après chaque essai et doivent être manipulés par un employé. C'est notamment le cas des Apple Watch et des AirPods. Apple ne va pas empêcher les clients de tester ces produits en question, mais va cesser de le proposer de manière proactive pour limiter les contacts. Ces essais ne se feront donc plus que sur demande spécifique des clients.Bien sûr, ces mesures ne sont que temporaires, et elles pourront être allégées ou renforcées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans les différents pays où des Apple Stores sont présents. Notez qu'Apple a cette semaine mis à jour ses consignes pour le nettoyage de ses produits : les lingettes désinfectantes sont désormais officiellement conseillées , notamment pour l'iPhone.