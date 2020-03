La caméra 3D de l'iPhone 12 réservée aux modèles Pro ?

Les rumeurs se suivent... et se ressemblent : oui, Apple inaugurerait bien une caméra 3D sur l'iPhone en septembre prochain, confirme Fast Company aujourd'hui. Tous les modèles ne pourraient en revanche pas être concernés par cette nouveauté ; il paraît en effet probable qu'Apple réserve ce nouveau capteur à l'iPhone 12 Pro. Selon les sources de nos confrères, Apple devrait faire confiance à Lumentum pour la conception de ce module ; c'est déjà cette entreprise qui fabrique les diodes VCSEL utilisées par la caméra TrueDepth des modèles d'iPhone pourvus de Face ID.De quoi parle-t-on précisément ? Le principe est assez simple : comme pour Face ID, la caméra 3D, aussi connue sous le nom de caméra temps de vol (ou TOF, pouren anglais), est un capteur capable de créer en temps réel une représentation en trois dimensions de son environnement. Pour cela, le module émet un signal infrarouge et mesure le temps qu'il faut à ce dernier pour revenir au capteur. En bref, c'est un peu comme Face ID, mais sur de plus grandes distances et à l'arrière du téléphone.À quoi ça sert ? Là est toute la question : les usages peuvent être multiples et tout dépendra de la manière dont Apple utilise ce capteur de concert avec les autres appareils photos de l'iPhone. Il serait par exemple possible d'améliorer grandement l'efficacité des applications de réalité augmentée, et la qualité de la photographie computationnelle (qui crée une seule photo à partir de résultats de plusieurs capteurs). Apple pourrait également proposer des nouveautés pour son mode Portrait, voire des fonctionnalités de détourage en temps réel lors de la prise de vidéo. Pourquoi pas également un outil de mesure d'objets ? Certains rêvent même de la possibilité de changer la mise au point d'une photo après sa prise de vue... Une fois ce capteur en place, c'est iOS 14 qui sera en charge de faire des merveilles.

Concept d'iPhone 12 Pro, par Let's Go Digital

Vous l'aurez compris, on ne sait pas encore précisément quelles seront les nouvelles fonctionnalités logicielles issues de l'intégration de ce nouveau capteur à l'iPhone, mais l'outil est puissant et il y a de quoi être enthousiaste. Notez que quelques rumeurs prêtent à Apple l'intention de se lancer avec l'iPad Pro avant l'iPhone , possiblement dès le printemps, mais il est possible qu'il faille quoi qu'il en soit attendre la sortie d'iOS 14 en septembre pour pouvoir bénéficier de certaines fonctionnalités. À suivre...