Concept : le nouvel écran d'accueil à listes d'iOS 14

Marre de ne plus savoir où vous avez rangé telle ou telle application au sein de votre iPhone ? Apple pourrait offrir une nouvelle solution pour les utilisateurs ayant beaucoup d'apps avec iOS 14 cette année : une version bêta interne de la future mise à jour a révélé que les ingénieurs de Cupertino planchaient sur un nouvel écran d'accueil, qui serait sans doute proposé en alternative au système actuel et qui présenterait une liste d'applications pouvant être classées de manière alphabétique, par ordre de dernière utilisation, ou filtrées par les notifications. Un champ de recherche serait probablement présent également. Nous n'avons pas encore de visuel officiel de ce à quoi à cette nouveauté pourrait ressembler, mais le designer Parker Ortolani s'est intéressé à la question et nous propose le concept suivant, basé sur les récentes découvertes :Il ne s'agit bien sûr que d'une vue d'artiste, mais elle semble tout aussi réaliste que pratique et il est bien possible qu'Apple finisse par nous proposer quelque chose de proche de ce que nous découvrons ici. Nous aurons la réponse à l'occasion de la présentation officielle des nouveautés d'iOS 14, à la WWDC au début du mois de juin si celle-ci est maintenue