Le bundle multimédia d'Apple a du plomb dans l'aile

En octobre dernier, Tim Cook s'était déclaré ouvert à la création d'un abonnement global regroupant les différentes offres multimédia d'Apple, comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ou encore Apple News+. On savait déjà que l'idée même déplaisait fortement aux labels discographiques, pas franchement du genre à prendre le risque d'avoir à partager leur gâteau. Cette impasse se confirme aujourd'hui : le Financial Times via ) nous indique qu'Apple a renouvelé ses accords pluriannuels avec certains labels, comme Universal Music, Sony Music et Warner Music, et que les nouveaux contrats ne contiennent pas le nécessaire permettant à Apple d'inclure son service de streaming musical dans un pack regroupant plusieurs services.Apple s'amuse déjà à contourner cette limitation en offrant Apple TV+ aux étudiants abonnés à Apple Music, mais il ne lui sera vraisemblablement pas possible de créer un abonnement global destiné au grand public pour le moment.