La WWDC 2020 aura lieu en juin... et en ligne

La WWDC 2020 aura bien lieu, mais sous une forme différente de ce à quoi les développeurs ont l'habitude : le traditionnel salon qu'Apple tient chaque année en juin est maintenu mais se fera intégralement en ligne, a annoncé Apple dans un communiqué de presse aujourd'hui. Bien évidemment, c'est l'épidémie de coronavirus qui a poussé Apple à changer le format de lapour sa 31ème édition : il n'était pas question de mettre des milliers de participants en danger.Apple n'a pas encore annoncé de date précise ou de programme :, a déclaré Phil Schiller, responsable du marketing d'Apple, qui précise que l'événement aura bien lieu en juin., a ajouté Craig Federighi, président de l'ingénierie logicielle du groupe. Il pourrait en effet y avoir des annonces historiques cette année, l'arrivée du premier Mac doté d'une puce ARM se faisant de plus en plus insistante dans les rumeurs. En bref, le format va changer mais le contenu ne devrait pas être sacrifié. La WWDC est chaque année l'occasion pour Apple de dévoiler les nouveautés à venir de ses différents systèmes d'exploitation ; Apple annonce d'ailleurs déjà que nous pourrons découvrir le futur d'iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Il arrive également régulièrement que cet événement soit l'occasion de présenter quelques nouveautés matérielles.