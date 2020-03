Coronavirus : Apple ferme tous les Apple Stores hors de Chine

Apple avait déjà pris quelques mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans ses boutiques, mais le développement rapide de l'épidémie a conduit les responsables de l'entreprise à prendre une décision bien plus radicale ce week-end : par un communiqué de presse , Apple vient d'annoncer la fermeture de l'intégralité des Apple Stores situés en dehors de Chine. Tous les magasins de la marque, encore ouverts ce samedi matin, ont baissé leur rideau et ne rouvriront pas avant le vendredi 27 mars au plus tôt. Tous les employés continueront d'être payés comme d'habitude.Si vous souhaitez acheter un produit, ce sera donc sur l'Apple Store en ligne (ou chez les revendeurs ) que cela se passera pour les deux prochaines semaines. Pour une assistance ou une demande de réparation ne pouvant pas attendre, c'est également en ligne que tout se passera jusqu'à nouvel ordre ; l'assistance téléphonique reste ouverte et les réparations peuvent être effectuées via envoi postal. Si vous avez une machine en cours de réparation dans une boutique d'Apple, vous devriez rapidement recevoir un coup de fil pour pouvoir organiser une restitution pendant la période de fermeture.