Des Powerbeats4 déjà présents en boutique

La commercialisation des Powerbeats4 est décidément très proche. Elle est d'ailleurs tellement imminente... que certains clients ont eu la surprise de trouver les nouveaux écouteurs dans les rayons d'un magasin de Walmart de New York ! On retrouve sur l'emballage les visuels qui s'étaient retrouvés sur le web la semaine dernière, ainsi que l'autonomie de 15 heures (12 heures pour les modèles actuels) rendue possible par l'adoption de la puce Apple H1. Le tarif est de 149 dollars, contre 199,95 dollars pour les Powerbeats3 aujourd'hui sur l'Apple Store américain ( 199,95 € en France) ; on ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'une offre promotionnelle ou de la confirmation d'une baisse de prix à venir.Maintenant que nous avons la preuve que des revendeurs ont déjà reçu leurs premiers stocks, tout laisse à penser que l'annonce officielle aura lieu dans les prochains jours. Apple a probablement annulé sa classique conférence de la fin du mois de mars et il faut donc s'attendre à un lancement par voie de communiqué de presse, directement sur l'Apple Store en ligne. D'autres nouveautés sont attendues de pied ferme, des bruits de couloir prêtant d'ailleurs à Apple l'intention de lancer de nouveaux Macs portables dès la semaine prochaine.