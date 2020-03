Beats officialise les Powerbeats4, à 149,95 

Mise à jour 13:34 :

La version américaine du site de Beats nous apprend que la commercialisation aura lieu ce mercredi 18 mars. iOS 13.4 devrait donc sortir d'ici demain.

On se doutait que la présentation serait imminente, les écouteurs étant apparus dans une boutique new-yorkaise hier, et c'est donc ce lundi matin que Beats a officialisé les Powerbeats4 avec une bonne surprise à la clé : une baisse de prix de 50 € par rapport aux précédents modèles. Les Powerbeats4 seront en effet vendus à 149,95 € sur l'Apple Store — ils ne sont pas encore disponibles à l'heure où nous écrivons ces lignes — contre 199,95 € pour les Powerbeats3 jusqu'ici.Au programme, on retrouve un design très similaire, à la différence que le fil passe désormais à l'arrière des oreilles et non plus à l'avant. Ces nouveaux modèles adoptent la puce Apple H1 (déjà présente sur les AirPods et Powerbeats Pro), qui permet la prise en charge de la fonctionnalité « Dis Siri », une meilleure connectivité sans fil et une hausse de l'autonomie : comptez désormais 15 heures, contre 12 heures pour les précédents modèles. Enfin, le connecteur USB Micro-B est abandonné au profit du format Lightning. Trois coloris sont proposés : le noir, le blanc et le rouge.Il n'est pas encore précisé quand il sera possible de commander les Powerbeats4 sur la boutique en ligne d'Apple, mais c'est sans doute une question d'heures ou de jours tout au plus. Nos confrères d'AppleInsider , qui ont pu se procurer les exemplaires vendus prématurément à New York, ont déterminé qu'il fallait la version 13.4 d'iOS pour une prise en charge complète de ces nouveaux écouteurs. Or, cette version du système d'exploitation mobile d'Apple est encore en version bêta et l'arrivée de la version finale est donc probable pour cette semaine.