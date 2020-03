Plus de 3 GHz pour la puce Apple A14 de l'iPhone 12 ?

La puce Apple A14 qui équipera l'iPhone 12 cet automne devrait permettre de nouvelles envolées de puissance, si l'on en croit un benchmark publié par @UniverseIce sur son compte Weibo . Grand habitué des fuites et souvent fiable, ce compte anonyme nous donne donc peut-être un premier aperçu de ce à quoi nous attendre. Sur Geekbench 5, cette nouvelle puce atteindrait ainsi des scores de 1 658 points en monocoeur et de 4 612 points en multicoeur. Voilà qui représente respectivement +20% et +30% par rapport à la puce Apple A13 de l'iPhone 11. Avec une fréquence maximale de 3,09 GHz, contre 2,65 GHz pour la puce Apple A13, il s'agirait donc du premier processeur ARM d'Apple à dépasser la barre symbolique des 3 GHz.Ces évolutions significatives devraient être rendues possibles par le nouveau procédé de gravure d'une finesse de 5 nanomètres de TSMC, qui promet des designs plus compacts tout en permettant d'importantes économies d'énergie par rapport à l'architecture de 7 nanomètres utilisée aujourd'hui (lire :). Avec la puce Apple A14, l'iPhone 12 pourrait donc fortement progresser en capacité de calcul, ce qui permettrait de mieux gérer certaines nouveautés (comme les nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée et de photographie des modèles Pro), tout en continuant de gagner en autonomie.