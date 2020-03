Un nouvel iPad se montre dans la base de données de l'EEC...

Il s'agit d'une tablette électronique de la marque Apple, portant le numéro de modèle A2229 et fonctionnant avec le système d'exploitation iPadOS 13. Ce sont les seuls éléments précisés dans une nouvelle entrée de la base de données de l'(EEC), cet illustre organisme russe qui délivre les autorisations de commercialisation de produits électroniques et qui a la formidable habitude de dévoiler à l'avance certains projets d'Apple. On ne saura donc rien de plus sur la tablette en question, mais l'information est déjà précieuse : si Apple vient d'obtenir l'autorisation de mise en vente d'une nouvelle tablette, c'est qu'un nouvel iPad est sur la rampe de lancement.Pourrait-il s'agir de la nouvelle génération d'iPad Pro, avec ses fameux nouveaux appareils photos , dont la présentation est justement attendue en ce début d'année ? La présence d'un seul numéro de modèle a de quoi jeter le doute ; au-delà des différences de taille d'écran, les modèles Wi-Fi et cellulaires représentent normalement déjà deux références distinctes. En l'absence d'informations complémentaires, cette publication de l'EEC pose ainsi plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.Nous approchons en tout cas de la fin du mois de mars, et donc des traditionnelles annonces d'Apple pour le début du printemps. Apple ne devrait pas tenir d'événement spécial cette année, mais les nouveautés peuvent tout à fait être dévoilées directement sur l'Apple Store en ligne. À suivre !