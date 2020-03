Coronavirus : Apple étend le retour de ses produits

Vous avez acheté un iPhone, un Mac ou tout autre produit d'Apple mais vous avez finalement changé d'avis ? Que vous ayez réalisé votre achat en boutique ou en ligne, Apple vous offre traditionnellement 14 jours pour vous faire rembourser intégralement votre commande si vous retournez votre produit sans dommage. Avec l'épidémie de coronavirus qui paralyse de plus en plus notre société, Apple a fermé toutes ses boutiques officielles en dehors de Chine samedi dernier, et les Apple Stores ne rouvriront pas leur porte avant le vendredi 27 mars au plus tôt.Cette fermeture sans préavis — même les employés n'étaient pas au courant en arrivant au travail le matin même — a soulevé beaucoup de questions chez les clients. Apple vient ainsi de publier une page récapitulative (en anglais seulement pour le moment) pour répondre aux interrogations les plus fréquentes. On a notamment la confirmation que les retraits des commandes et des machines en cours de réparation sera bien possible malgré la fermeture, les clients étant contactés un par un pour convenir d'un rendez-vous (tous les retraits devraient être finalisés aujourd'hui). On apprend également que la période pour les retours est étendue à 14 jours... après la réouverture des magasins d'Apple. Si vous avez acheté un produit et que l'échéance des 14 jours tombe pendant la fermeture des Apple Stores, vous aurez donc un confortable délai supplémentaire.Notez bien que les services en ligne d'Apple restent ouverts pendant cette période de crise ; vous pouvez obtenir de l'aide à distance et même demander une réparation via envoi postal depuis l'assistance en ligne d'Apple ou par téléphone . Attention, ne perdez pas de vue que la situation évolue au jour le jour ; l'évolution de la crise sanitaire et des éventuelles restrictions légales pourraient conduire à des retards ou à la suspension de certains services dans les prochaines semaines.