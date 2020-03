Un iPhone 9 Plus (5,5'') également en préparation ?

Apple prépare un nouveau modèle de smartphone pour remplacer l'iPhone 8 en entrée de gamme. Ce nouveau modèle, qui pourrait porter le nom d'iPhone 9 , devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur ; l'idée est seulement de mettre à jour certains composants, avec notamment l'adoption du processeur Apple A13, de 1 Go de mémoire vive supplémentaire ou encore l'intégration d'un appareil photo plus performant (3D Touch devrait en revanche être abandonné). Jusqu'ici, les rumeurs ne mentionnaient qu'un modèle d'une diagonale de 4,7", mais une découverte au sein de la version bêta interne d'iOS 14 obtenue par le site 9To5Mac montre qu'un modèle avec une diagonale de 5,5" est également dans les tuyaux. L'iPhone 9 devrait donc être accompagné d'un iPhone 9 Plus.Le successeur de l'iPhone 8 devait initialement être présenté à l'occasion de la conférence de printemps d'Apple, qui se tient généralement à la fin du mois de mars, mais Apple aurait abandonné l'idée d'organiser un événement physique pour des raisons sanitaires évidentes dans le contexte actuel. Nous devrions donc découvrir l'iPhone 9 et l'iPhone 9 Plus directement sur le site web d'Apple. Concernant le calendrier, la production des nouveaux modèles aurait pris un mois de retard et il est donc probable qu'Apple prenne son temps avant de les présenter.