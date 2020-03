Les nouveaux iPad Pro repérés sur le site... d'Apple !

Mise à jour 11:58 :

Apple s'est rendue compte de son erreur et a supprimé les quatre nouvelles références de son site chinois.

Hier après-midi, une nouvelle référence d'iPad a été enregistrée dans la base de données de l'EEC. La nouvelle tablette porte le numéro de modèle A2229, et fonctionne sous iPadOS 13. L'enregistrement ne nous donne pas plus d'informations, mais nous indique qu'un nouveau modèle est bien dans les tuyaux. Aujourd'hui, le même numéro de modèle est apparu... sur le site chinois d'Apple , plus précisément sur une page dédiée aux conseils de sécurité relatifs aux différents modèles d'iPad.On a la confirmation grâce à cette page, repérée par le site iPhone in Canada , que le numéro de modèle 12229 correspond à un iPad Pro 12,9" Wi-Fi, et on découvre même trois autres références correspondant au modèle 12,9" cellulaire (A2233), au modèle 11" Wi-Fi (A2228) et au modèle 11" cellulaire (A2231). Le modèle A2228 était étrangement déjà apparu dans la base de l'EEC dès le mois de juillet dernier Nous voici donc en présence de la nouvelle gamme d'iPad Pro d'Apple, qui sera bien déclinée en quatre modèles différents, avec deux tailles d'écran et des versions Wi-Fi et cellulaires, comme d'habitude. La présentation de ces nouveaux modèles est décidément très proche, sans doute imminente même ; la conférence de mars d'Apple étant vraisemblablement annulée , Apple pourrait dévoiler les iPad Pro de 2020 directement sur son site web à tout moment désormais.