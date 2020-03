Les caméras eufyCam 2 passent à HomeKit Secure Video

Trois semaines après les caméras d'intérieur de Netatmo , c'est au tour d'Eufy, une division d'Anker, d'annoncer le passage de ses caméras eufyCam 2 et 2C à HomeKit Secure Video. Cette compatibilité est apportée par une mise à jour du firmware (version 2.5.9) qui est censée s'appliquer automatiquement. Cette compatibilité avec HomeKit Secure Video permettra l'intégration des caméras à l'application Maison, et le stockage des vidéos de manière sécurisée sur iCloud. Dans le cadre de HomeKit, les données des vidéos ne sont pas décomptées de l'abonnement de l'utilisateur (un forfait 200 Go à 2,99 € par mois est toutefois le minimum requis).Vous pouvez retrouver la caméra eufyCam 2 à 149,99 € (avec un coupon de 30 € au moment de la rédaction de cet article), la caméra eufyCam 2C à 99,99 € et le pack avec deux eufyCam 2C et une base à 249,99 € (et un coupon de 40 €). Attention, les caméras ne fonctionnent pas sans une base.