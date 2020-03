Apple Pay lancé au Crédit Mutuel Océan, Nord Europe et Maine Anjou Basse Normandie

Apple Pay a été lancé officiellement au Crédit Mutuel le 28 janvier dernier, mais seules les fédérations dépendant de l'Alliance Fédérale étaient concernées dans un premier temps. Aujourd'hui, plusieurs utilisateurs rapportent que le service de paiement mobile d'Apple a été lancé pour les clients du Crédit Mutuel Océan, du Crédit Mutuel Nord Europe et du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie. Seules les cartes Mastercard sont concernées pour le moment, la prise en charge des cartes Visa étant prévue pour la fin du mois d'avril.L'intégralité du Crédit Mutuel et du Crédit Mutuel Arkéa prend donc désormais en charge Apple Pay pour les clients pourvus de cartes Mastercard. Rappelons que de nombreux lancements sont attendus en ce début d'année 2020. Parmi les établissements déjà annoncés pour les prochains mois, il y a notamment LCL Qonto et Kard ; une arrivée chez TransferWise semble également prévue. Apple a déjà annoncé que 99% des cartes françaises seraient prises en charges d'ici la fin de cette année 2020.