La caméra 3D de l'iPhone 12 Pro repérée au sein d'iOS 14

La version bêta interne d'iOS 14 que sont parvenus à se procurer nos confrères américains de 9To5Mac continue de révéler quelques secrets. Après avoir confirmé qu'un iPad Pro doté d'une caméra temps de vol était bien dans les tuyaux , cette version de travail nous apporte aujourd'hui la preuve que ce nouveau capteur sera également présent sur l'iPhone, et plus spécifiquement sur deux modèles qui devraient être l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Le bruit de couloir se confirme : cette nouveauté devrait bien être réservés aux modèles haut de gamme, ceux qui déjà dotés d'un troisième appareil photo (le téléobjectif).

Concept par PhoneArena (lire : Un magnifique concept pour l'iPhone 12)

Les rumeurs au sujet de la prochaine gamme d'iPhone sont déjà nombreuses, même si de nombreux points sont encore un peu flous (lire :). Alors qu'Apple pourrait chambouler ses tailles d'écran tout en généralisant les dalles OLED, il y aura en tout cas de nouveaux points de différenciation entre les modèles d'entrée de gamme (iPhone 12 de 5,4" et 6,1") et les modèles les plus prestigieux (iPhone 12 Pro de 6,1" et 6,7"). La caméra temps de vol ou caméra 3D, qui permettra de grandement améliorer la qualité de la réalité augmentée et de la photographie computationnelle ( en savoir plus ), devrait être l'un d'entre eux.