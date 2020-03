Les Apple Stores fermés ''jusqu'à nouvel ordre''

Apple avait initialement communiqué sur une possible réouverture dès le vendredi 27 mars pour ses boutiques officielles, qui ont baissé le rideau dans tous les pays hors de Chine samedi dernier. Bien que les commerces d'ordinateurs, d'équipements de communication et de réparation de ceux-ci aient le droit de rester ouverts pendant la période de confinement, Apple a préféré jouer la carte de la sécurité et prévoit d'ailleurs désormais que la crise dure plus longtemps que prévu : les magasins officiels de la marque sont maintenantSi vous avez des achats à effectuer, vous pouvez passer par l'Apple Store en ligne ou par un revendeur (les livraisons sont toujours assurées). Pour une demande de réparation ou d'assistance, c'est en ligne ou par téléphone que cela se passe pour le moment, les réparations pouvant éventuellement être effectuées via envoi postal même si les délais sont nécessairement un peu plus longs.