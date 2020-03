Un écran OLED de BOE pour l'iPhone 12 cette année ?

Apple va-t-elle enfin finir par faire confiance à quelqu'un d'autre que Samsung pour la conception des dalles OLED intégrées à l'iPhone ? Les rumeurs courent depuis plusieurs années déjà, mais les fabricants auraient jusqu'ici peiné à atteindre les standards de qualité requis par Apple tout en pouvant produire les astronomiques quantités nécessaires. Cette année, les bruits de couloir frémissent du côté de BOE, selon DigiTimes (via MacRumors ). Le fabricant chinois se serait associé à General Interface Solutions, un spécialiste des écrans tactiles, pour créer des dalles de 5,4" destinées à l'iPhone 12 d'entrée de gamme.Comme l'iPhone XR en 2018, l'iPhone 11 commercialisé en septembre dernier est toujours doté d'une dalle LCD classique, les écrans OLED étant encore réservés aux modèles Pro les plus haut de gamme. Pour la gamme qui sera présentée cet automne, Apple basculerait enfin au tout OLED, sans doute avec des éléments de différenciation entre les modèles classiques et les modèles Pro mais avec la même technologie sous-jacente.

Montage par MacRumors

Apple pourrait d'ailleurs tout chambouler cette année. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , généralement bien informé, Apple modifierait en effet ses tailles d'écran pour toucher un public plus large. Au lieu d'un modèle d'entrée de gamme à taille unique (6,1"), il y aurait deux modèles d'iPhone 12 classique avec des diagonales de 5,4" et de 6,1". Pour les modèles haut de gamme, on passerait de 5,8" et 6,5" pour l'iPhone 11 Pro à 6,1" et 6,7" pour l'iPhone 12 Pro. Les quatre références seraient vraisemblablement dotées d'un modem 5G, Apple usant d'autres arguments, comme la caméra 3D , pour donner de l'attrait aux modèles Pro.