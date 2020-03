Apple présente le MacBook Air de 2020 !

En bref, le nouveau MacBook Air adopte le nouveau clavier plus confortable et fiable inauguré par Apple avec le MacBook Pro 16" en fin d'année dernière, il intègre des processeurs plus récents et plus puissants, et le stockage est doublé alors que le prix est en baisse. La nouvelle gamme commence en effet à 1 199 € pour 256 Go de stockage, au lieu de 1 249 € pour 128 Go de stockage seulement jusqu'ici.Côté processeur, le modèle d'entrée de gamme est équipé d'un Core i3 bicoeur de 10ème génération d'Intel cadencé à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz), alors que le modèle haut de gamme intègre un Core i5 quadricœur de 10e génération cadencé à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz). Un Core i7 quadricoeur cadencé à 1,2 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,8 GHz) est également proposé en option. C'est la première fois qu'un MacBook Air intègre un processeur quadricoeur ! Avec cette nouvelle génération de puces, Apple promet une puissance brute jusqu'à deux fois supérieure à la génération précédente, et des performances graphiques jusqu'à 80% plus rapides. La mémoire vive, de la LPDDR4X cadencée à 3 733 MHz, est également plus performante. Ce nouveau MacBook Air prend bien en charge l'écran Pro Display XDR 6K d'Apple.Le stockage gagne enfin en confort : même pour les utilisateurs les plus modestes, 128 Go étaient très limités. Avec 256 Go en entrée de gamme et 512 Go sur le modèle haut de gamme (il est possible de grimper jusqu'à 2 To en option), Apple double les capacités et c'est bien évidemment une excellente nouvelle.Le design évolue peu, mais le MacBook Air de 2020 sera facile à distinguer de son prédécesseur grâce à son nouveau clavier, aisément reconnaissable grâce aux touches des flèches qui sont désormais en forme de T inversé. Apple a adopté le même clavier à mécanisme à ciseaux que sur le MacBook Pro 16", ce qui garantira plus de fiabilité et de confort de frappe. La course des touches sur ce modèle est 1 mm supérieure à celle des anciens modèles. Le système de trois microphones permettant d'améliorer le qualité du son, par exemple pour les appels sur FaceTime, est également de la partie.Le nouveau MacBook Air est disponible à partir de 1 199 € sur l'Apple Store et il peut être commandé dès aujourd'hui. Il faudra en revanche un peu de patience avant de recevoir votre exemplaire : les premières livraisons sont prévues entre le 6 et le 15 avril.