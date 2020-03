Apple officialise son iPad Pro de 2020

La technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) permet de mesurer des distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à sa source. Extrêmement sophistiquée, cette technique sera employée par la NASA pour sa prochaine mission sur Mars. Nous l’avons adaptée afin qu’elle puisse se glisser dans le boîtier si fin et si léger de l’iPad Pro.



Notre scanner LiDAR exclusif utilise le temps de vol direct afin de mesurer la réflexion de la lumière jusqu’à cinq mètres de distance, en intérieur comme en extérieur. Avec sa précision de l’ordre du photon et sa vitesse de l’ordre de la nanoseconde, il ouvre un champ des possibles immense pour la réalité augmentée. Et au-delà.

L'iPad Pro de 2020 est équipé d'une puce Apple A12Z Bionic (le suffixe Z n'a jamais été utilisé par Apple jusqu'ici) et d'une puce graphique dotée de huit coeurs. Apple ne détaille pas réellement les gains de puissance qui seront apportés, mais précise que. En bref, ça va dépoter mais ce n'est pas tellement le sujet de cette mise à jour.Avec cette nouvelle génération d'iPad Pro, Apple met en effet le paquet, comme prévu par de nombreuses rumeurs ces derniers mois, sur les capteurs. Ces nouvelles tablettes intègrent deux appareils photos : un grand angle de 12 mégapixels tout à fait classique, et un ultra grand-angle de 10 mégapixels. La grosse nouveauté, et c'est une exclusivité pour l'iPad avec plusieurs mois d'avance sur l'iPhone : un scanner LiDAR est intégré afin d'améliorer la précision des applications de réalité augmentée. On se doute que ce scanner LiDAR (souvent surnommé "caméra 3D" dans la presse) aura d'autres usages, notamment pour améliorer la qualité de la photographie, mais il faudra sans doute attendre iOS 14 cet automne pour pouvoir en profiter.Une autre nouveauté majeure concerne un accessoire : un Magic Keyboard. Par rapport au Smart Keyboard, le clavier externe change radicalement : avec des touches rigides dotées d'un mécanisme à ciseaux et d'un système de rétroéclairage, on est en effet plus proche d'un MacBook que des anciens modèles de claviers pour iPad. La charnière du Magic Keyboard est également nettement différente, avec unpermettant à l'iPad Pro de flotter au dessus du bureau. Un port USB-C est présent sur le côté pour la recharge de la tablette.iPadOS est déjà capable de prendre en charge les souris et les trackpads, mais il s'agit pour le moment d'une fonction relativement limitée qui est réservée aux personnes en situation de handicap. Avec iPadOS 13.4, qui sortira le 24 mars, une prise en charge directement pensée pour le grand public sera mise en place. Comme sur Mac, des gestes plus complexes seront proposés, par exemple pour passer d'une application à l'autre, afficher le Dock ou le centre de contrôle. Les développeurs recevront également de nouvelles API pour mieux implémenter le trackpad dans leurs applications.D'autres nouveautés plus mineures mais pas inintéressantes sont au programme. On dénote par exemple la prise en charge du Wi-Fi 6, pour des débits sans fil plus rapide (pas encore de 5G pour les modèles cellulaires en revanche), et la présence de cinq microphonespour améliorer la qualité des enregistrements, comme sur le MacBook Pro 16" en fin d'année dernière.Niveau tarifs, l'iPad Pro de 2020 débute à 899 € en version 11" et à 1 119 € en version 12,9". Les tarifs de base sont inchangés par rapport à la précédente génération, mais la capacité de stockage embarquée double pour atteindre 128 Go. Les prix sont ensuite en baisse à capacités égales ; le modèle le plus haut de gamme (12,9", cellulaire, 1 To) atteint par exemple 1 839 €, contre 2 119 € précédemment. Pour les Magic Keyboard, qui ont la bonne idée d'être compatibles avec les iPad Pro de 2018, comptez 339 € (11") ou 399 € (12,9") — ils ne sont en revanche pas encore disponibles et Apple ne précise pas de date pour le moment. Les nouvelles tablettes peuvent être commandées dès aujourd'hui sur l'Apple Store , pour de premières livraisons attendues à partir du 25 mars.