Apple met légèrement à jour le Mac mini

Certes, la capacité de stockage franchement étriquée était sans doute la critique la plus fréquente au sujet du Mac mini de 2018. Mais près d'un an et demi après la sortie des précédentes modèles, on s'attendait à une révision digne de ce nom ; le minimum aurait été d'intégrer des processeurs plus au goût du jour. Apple n'a donc touché qu'au stockage et c'est bien dommage.Parallèlement à l'arrivée d'un stockage doublé, les tarifs ont augmenté d'une trentaine d'euros. Cette nouvelle gamme de Mac mini permet donc d'obtenir 256 Go de stockage pour 929 € , et 512 Go de stockage pour 1 279 € . Le rapport qualité/prix est meilleur, c'est indéniable, mais cette hausse des prix — si légère soit-elle — a du mal à passer alors qu'Apple a été bien plus généreuse avec son MacBook Air de 2020 , qui a lui aussi vu son stockage doubler mais avec une baisse des tarifs en bonus. Bref, c'est mieux que rien, mais c'est décevant quand même.Ne s'agissant pas réellement de nouveaux modèles, les Mac mini "de 2020" sont disponibles tout de suite sur l'Apple Store , pour des premières livraisons dès la fin de semaine.