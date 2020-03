Les Powerbeats4 sont disponibles à la commande

Officiellement présentés lundi , les écouteurs Powerbeats4 sont désormais disponibles à la commande sur l'Apple Store . Cette nouvelle génération d'écouteurs intra-auriculaires destinés aux sportifs est proposée avec une intéressante baisse de prix de 50 € par rapport aux Powerbeats3 : les Powerbeats4 coûtent 149,95 €. Ils sont disponibles en noir en blanc et en rouge Par rapport aux précédents modèles, le design évolue légèrement pour que le fil passe désormais à l'arrière des oreilles et non plus à l'avant. Les Powerbeats4 adoptent la puce Apple H1, déjà présente sur les AirPods et les Powerbeats Pro, qui permet la prise en charge de la fonctionnalité « Dis Siri », de meilleures performances sans fil et des économies d'énergie. Les Powerbeats4 atteignent ainsi 15 heures d'autonomie, contre 12 heures pour leurs prédécesseurs. Notez que la connectique évolue également, Apple abandonnant le connecteur USB Micro-B et adoptant la prise Lightning que les utilisateurs d'iPhone connaissent bien.Les Powerbeats4 peuvent donc être commandés à partir d'aujourd'hui sur l'Apple Store , avec de premières livraisons attendues dès ce vendredi.