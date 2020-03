Démo du Magic Trackpad de l'iPad Pro par Craig Federighi

Apple a bien fini par annuler sa traditionnelle conférence de la fin du mois de mars, et c'est par le biais d'un communiqué de presse publié hier après-midi que l'iPad Pro de 2020 a été présenté . Parmi les nouveautés, une des plus intrigantes concerne un accessoire, le Magic Keyboard, qui apporte pour la première fois un trackpad sur une tablette d'Apple. Jusqu'ici, la prise en charge des souris et trackpads était plutôt sommaire et réservée aux personnes en situation de handicap . Avec iPadOS 13.4, qui sera disponible la semaine prochaine , Apple va apporter une prise en charge plus complète pour le grand public.Habituellement, Apple aurait longuement démontré cette nouveauté sur scène pour en présenter toutes les subtilités. Dans l'incapacité d'organiser un événement, Apple s'est donc rabattue sur une vidéo où l'on retrouve Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle, qui nous passe en revue tout ce qui est possible de faire — et surtout comment — avec un trackpad sur iPadOS. On peut également voir le nouveau clavier d'un peu plus près, et la manière de poser l'iPad Pro en suspension sur ce nouveau support.Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Apple n'a pas créé un pointeur tel qu'on le connaît déjà sur Mac. Affichant par défaut un petit cercle rappelant le bout du doigt, iPadOS va adapter le curseur aux différents éléments en cours de survol. Il va pouvoir changer de taille pour mettre des éléments en surbrillance, pour sélectionner du texte, déplacer des éléments... C'est assez déstabilisant, à mi-chemin entre l'expérience de l'Apple TV et du Mac, mais cela semble plutôt intuitif et adapté à l'interface d'iPadOS qui est avant tout pensée pour le tactile. Notez que le système permet la prise en charge des gestes à plusieurs doigts, par exemple pour activer le mode multitâches, passer d'une application à l'autre ou revenir à l'écran d'accueil.Les Magic Keyboard destinés à l'iPad Pro vont coûter une petite fortune — 339 € pour le modèle 11" et 399 € pour le modèle 12,9" — lorsqu'ils seront lancés dans le courant du mois de mai. La prise en charge du trackpad ne sera cependant pas limitée à ces accessoires et il sera possible d'utiliser un Magic Trackpad 2 externe ( 149 € ) initialement prévu pour un Mac.