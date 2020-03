iPad Pro 2020 : 6 Go de RAM et puce Apple U1

Les iPad Pro de 2020, dévoilés hier , sont tous équipés de 6 Go de mémoire vive. Cette donnée n'est pas précisée par Apple dans les caractéristiques techniques officielles de la tablette, mais la dernière version bêta d'iPadOS 13.4 sortie hier soir — la version finale sera disponible la semaine prochaine — a permis à 9To5Mac de dénicher cette information. Jusqu'ici, les iPad Pro de 2018 se contentaient de 4 Go de mémoire vive, sauf les modèles équipés de 1 To de stockage qui grimpaient jusqu'à 6 Go. Désormais, tout le monde est logé à la même enseigne.Une autre information a pu être issue d'iPadOS 13.4 : les iPad Pro de 2020 intègrent la même puce Apple U1 que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Ce petit composant apporte la prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB), une technologie de géolocalisation radio très précise. Cette puce ne sert pour le moment qu'à améliorer la fonctionnalité AirDrop , mais elle sera bientôt mise à profit pour d'autres nouveautés plus ambitieuses et notamment les AirTags , les petits traqueurs d'Apple qui pourraient être présentés à l'occasion de la WWDC en juin prochain.